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عاجل/ وفاة الطيار وإصابة آخر في تحطم طائرة بهذه المنطقة..

2024/10/14 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أفادت الشرطة الأمريكية بأن طائرة صغيرة تحطمت في مدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية، ما أسفر عن وفاة الطيار وإصابة أحد الركاب.

وأوضحت أن الحادث وقع في حي لامارا هايتس في المدينة، حيث اصطدمت الطائرة بأحد المباني.

وأشارت الشرطة المحلية إلى أن الطيار والراكب كانا محاصرين داخل الطائرة عندما وصلت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة سجلت خلال السنوات الأخيرة عدة حوادث من هذا القبيل، من بينها تحطم طائرة صغيرة في جويلية الماضي، كانت تحاول الهبوط اضطراريا في مطار شمال شرق ولاية “أوهايو” الأمريكية، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص.

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