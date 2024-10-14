الاطاحة بـ3 أشخاص مطلوبين للعدالة في هذه الجهات

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمحرس بمشاركة وحدات الإدارة العامة لوحدات التدخل، من القبض على شخص محل 12 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهيئات قضائية مختلفة، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة تتجاوز 23 سنة.

وفي عملية منفصلة، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمنستير بعد استشارة النيابة العمومية، من الإحتفاظ بشخص محل 20 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهيئات قضائية متعددة، وصادر بحقه حكم بالسجن لمدة 16 سنة.

كما ضبطت دورية مشتركة بين مختلف اختصاصات منطقة الحرس الوطني بطبرقة عنصرا إجراميا صادر في شأنه مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام ومحكوم عليه بالسجن لمدة 25 سنة، وفق الإدارة العامة للحرس الوطني.