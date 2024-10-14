ديون تونس لصندوق النقد الدولي تنتهي في هذا العام..

فظيع/ وفاة شابين في حادث اصطدام شاحنة بدراجة نارية..

جامعة المتقاعدين تدعو الى توحيد الصناديق الاجتماعية لضمان العدالة بين القطاعين الخاص و العام..

تفكيك شبكـة دولية لتهريب المخدّرات وحجز 16 كــغ من مخدّر القنب الهندي..

الاطاحة بـ3 أشخاص مطلوبين للعدالة في هذه الجهات

2024/10/14 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمحرس بمشاركة وحدات الإدارة العامة لوحدات التدخل، من القبض على شخص محل 12 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهيئات قضائية مختلفة، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة تتجاوز 23 سنة.
وفي عملية منفصلة، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمنستير بعد استشارة النيابة العمومية، من الإحتفاظ بشخص محل 20 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهيئات قضائية متعددة، وصادر بحقه حكم بالسجن لمدة 16 سنة.
كما ضبطت دورية مشتركة بين مختلف اختصاصات منطقة الحرس الوطني بطبرقة عنصرا إجراميا صادر في شأنه مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام ومحكوم عليه بالسجن لمدة 25 سنة، وفق الإدارة العامة للحرس الوطني.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn