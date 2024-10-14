عاجل/ بن عياد يكشف أسباب استقالته من اتحاد الفلاحين

كشف نورالدين بن عياد الرئيس السابق لاتحاد الفلاحين عن أسباب استقالته من رئاسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

حيث قال في حوار لموزاييك اليوم الاثنين، أنه بعد انتخابه في مؤتمر ماي 2023 انكبّ ومن معه على إصلاح المنظمة من الداخل وهيكلتها إداريا وماليا فضلا عن النشاط في القطاعات الحيوية لكن حالته الصحية تعكرت بسبب الضغوطات التي تعرّض لها والصعوبات المعقدة “كما أنّ العوامل الطبيعية لم تساعدنا كثيرا وأضرت بالقطاع الفلاحي والصيد البحري”.

وأضاف بن عياد “أعاني من مرض مزمن أجبرني على التخلّي عن منصبي لمعز بن زغدان ليواصل العمل على تركيز وجود المنظمة ووضعها في الإطار الصحيح وخدمة منظورينا” حسب تعبيره.

وكشف أن المنظمة كانت غارقة في ديون كبيرة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي وبعض المزودين متراكمة منذ سنوات إلى جانب تفكك وحدات العمل الإدارية والتسيير المالي، متابعا “اليوم قمنا بالعديد من الإصلاحات لكن أنا غير قادر على مواصلة العمل بنفس الروح لهذا عرضت فكرة استقالتي على زملائي في المكتب التنفيذي وقدروا وضعيتي الصحية”.

وشدد نورالدين بن عياد على أن المنظمة اختارت النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية، قائلا “نحترم كامل المؤسسات الحزبية والمجموعات السياسية لكن تاريخ المنظمة أثبت أنهم لم ينفعونا بل استغلونا لخدمة حملاتهم الانتخابية والواجب يفرض أن نؤكد أن المنظمة حرّة ومستقلة ونحن أيدينا ممدودة للسلطة الحاكمة ووجدنا ترحابا طرف رئاستا الجمهورية والحكومة وانطلقنا في تذليل بعض الصعوبات”.