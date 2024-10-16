وزير الصحة يؤكد مواصلة العمل على تعزيز الإنتاج المحلي للقاحات

أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال لقائه بممثلين عن التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) على هامش اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في دورتها 71 والتي تنتظم في الدوحة (قطر) من 14 إلى 17 أكتوبر 2024، على مواصلة العمل على تعزيز الإنتاج المحلي للقاحات حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.

والتقى مصطفى الفرجاني بالمناسبة مع مديرة برامج الدول ذات الدخل المتوسط في “GAVI” Adriana Jimenez Cuen ومدير قسم تعبئة الموارد لأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط Faisal Gilani

وأثنى ممثلا “GAVI” على إدخال لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) الى تونس، مؤكّدين أن تونس باتت نموذجًا رائدًا في المنطقة في مجال التطعيم. كما أشادا بحصول تونس على منحة من “gavi” لدعم إدخال هذا اللقاح مع الالتزام بمواصلة تقديم الدعم لتذليل التحديات المتعلقة بتعزيز الإنتاج المحلي للقاحات.

كما تطرقت المناقشات إلى المبادرة الخاصة بتعزيز إنتاج اللقاحات في القارة الأفريقية، حيث يمثل الإنتاج الحالي أقل من 0.1 بالمائة من الإنتاج العالمي. وأكد ممثلو “GAVI” أن تونس يمكن لها، بفضل خبرتها الطويلة في إنتاج لقاحات السل ومواردها البشرية المؤهلة، أن تلعب دورًا رياديًا كقاعدة إقليمية لإنتاج اللقاحات في المستقبل.

وللاشارة “GAVI” هي منظمة دولية أُنشئت في عام 2000 لتحسين الوصول إلى لقاحات جديدة وقليلة الاستخدام للأطفال الذين يعيشون في أفقر بلدان العالم.