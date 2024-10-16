عاجل/ من بينهم نصر الله وصفي الدين: اسرائيل تنشر قائمة اسمية لاغتيالات أرفع صف “بحزب الله”..

منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قلب العاصمة اللبنانية بيروت الشهر الماضي، اغتالت إسرائيل قادة من هرم قيادة حزب الله.

ومساء أمس، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، صورة لما قال إنها شجرة اغتيالات الصف الأول رفيع المستوى في المنظمة.

وجاء فيها الاسم الأول الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ومعه صورته، والذي اغتالته إسرائيل يوم 27 سبتمبر/أيلول في غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

كذلك صورة هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، والرجل الثاني في الحزب.

كما أتت بعد اأسم نصرالله أسماء أخرى، بينها علي كركي وإبراهيم عقيل قائد وحدة الرضوان، وفؤاد شكر الذي كان مسؤولا عن كافة عمليات الحزب الحربية، ووسام الطويل الذي تولى قبل عقيل وحدة الرضوان.

أيضاً ضمت القائمة طالب سامي عبد الله مسؤول وحدة النصر، ومحمد ناصر مسؤول وحدة عزيز، إضافة إلى قياديين آخرين سقطوا خلال المواجهات بين حزب الله وإسرائيل منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

وظهرت معهم صورة محمد سرور المسؤول في المؤسسات المالية التابعة للحزب، وابراهيم قبيسي مسؤول الصواريخ.

“العربية نت”