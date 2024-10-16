قتلى وجرحى في حادث مرور مروع بسيدي بوزيد..#خبر_عاجل

تولت فرق النجدة والانقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسيدي بوزيد التدخل أمس إثر حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 03 على مستوى منطقة أولاد منصر سيدي علي بن عون يتمثل في اصطدام سيارة بشاحنة خفيفة مما أسفر عن وفاة كل من شاب يبلغ من العمر 25 سنة وآخر يبلغ من العمر 24 سنة وتعرض 03 أشخاص آخرين لإصابات خطيرة تم تخليص الجثتين من داخل السيارة وتسليمها الى أعوان الحرس الوطني وإسعاف ونقل المصابين الى كل من المستشفى المحلي ببئر الحفي والمستشفى المحلي سيدي علي بن عون كما تمت إزاحة الوسيلتين من الطريق العام.