سيدي بوزيد: إعطاء إشارة انطلاق موسم جني الزيتون

أعطيت، اليوم الاربعاء، اشارة انطلاق موسم جني الزيتون بولاية سيدي بوزيد، بتقديرات انتاج من المنتظر أن تصل الى 310 ألاف طن للموسم الحالي.

وبين المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية شكري عوجي في تصريح لصحفية “وات”، أنه توجد على المستوى الجهوي حوالي 17 مليون شجرة زيتون، على حوالي 63 بالمائة من الأراضي المحترثة و93 بالمائة من مساحة الأشجار المثمرة، وذكر أن من بينها 7 الاف هكتار زيتون بيولوجي.

وأشار الى أن الجهة تضم 112 معصرة بقدرة تحويلية تبلغ 5ر5 الاف طن يوميا، وأكد أهمية هذا القطاع بالنسبة للفلاحين وللجهة وللدورة الاقتصادية ككل، خاصة وأن الجهة تحتل المرتبة الأولى في الانتاج على المستوى الوطني.

ولفت الى أن الاشكاليات المطروحة هذه السنة، تتمثل في عدم توفر اليد العاملة الكافية والتصرف في مادة “المرجين”.

وشملت أنشطة افتتاح موسم الزيتون اليوم زيارات ميدانية ل “الضيعة 21” وزيارة لشركة التنمية ومعصرة بالرقاب وزيارة لمعصرة ووحدة تعليب بمنطقة فائض.