القصرين: تحجير الصيد بمناطق تمركز غراسات التين الشوكي



أفاد رئيس الجمعية الجهوية للصيادين بالقصرين، طارق الدخلاوي، اليوم الأربعاء، بأنه تم خلال موسم الصيد البرّي 2024 -2025 تحجير الأماكن التي تحتوي على كروم التين الشوكي على صيادي ولاية القصرين وذلك توقيا من انتشار الحشرة القرمزية.

وبيّن الدخلاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم غلق منطقتي زلفان 1 وزلفان 2 بمعتمدية فوسانة بالكامل بإعتبارهما تحتويان على ثلث غراسات التين الشوكي بتونس، مع تحجير الصيد بمناطق بولعابة والدغرة والعويجة وسيدي حراث، وبلهيجات بمعتمديتي القصرين الشمالية والقصرين الجنوبية، ومنطقتي السلوم وخنقة الجازية بمعتمدية حاسي الفريد، ومنطقتي سيدي محمد والصرّي بمعتمديتي تالة وحيدرة، مع مناطق سمامة والوساعية والثماد وإبراهيم الزهار بمعتمديتي سبيطلة وسبيبة، مشدّدا على ضرورة إمتثال كافة صيادي الجهة للقانون وعدم ولوج الأماكن المحجرة، سيما في ظلّ إقرار عقوبات صارمة ضدّ المخالفين.

ولفت، من جهة أخرى، الى صيادي الجهة يعيشون على وقع عدّة صعوبات، فولاية القصرين تضمّ منذ سنة 2011 مناطق مغلقة لدواع أمنية (جبال وغابات)، أضيفت إليها هذا العام الأماكن المحجرة حفاظا على التين الشوكي من مخاطر الحشرة القرمزية، فضلا عن صعوبات لوجستية أخرى متعلقة بمشكل تجديد الأسلحة المتوراثة عن الأجداد (مشكل قديم جديد)، الى جانب عدم تجديد الرخص المعطل منذ سنوات، مع عدم إسناد الرخص للهواة، داعيا السلط الوطنية والجهوية في هذا الإطار إلى تمكين الهواة من حقهم في الرخص.

يشار الى أن الجمعية الجهوية للصيادين بالقصرين تأسست سنة 1968 وتساهم منذ سنوات في تأثيث فعاليات العديد من المهرجانات عبر فقرة تخصّ رياضة الرماية التي تعد امتدادا للموروث الثقافي للصيد بالجهة، وأصبحت بديلا للصيد الذي سجل في المدة الأخيرة تراجعا بسبب الظروف المناخية الصعبة، والارتفاع المفرط للحرارة، والصيد العشوائي ما أثر بشكل كبير على الثروة الحيوانية المعدّة للصيد في غابات الجهة.

وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ضبطت 10 مواعيد لإنطلاق مواسم صيد بعض أصناف الطيور والحيوانات البرية في إطار موسم الصّيد البرّي 2024-2025.

ووفق قرار صدر بالرائد الرسمي عدد 115 لسنة 2024، حدّد انطلاق موسم صيد الارانب البرّية والحجل والسمانة القارة والحمام الازرق بتاريخ 13 أكتوبر 2024 على أن ينتهي يوم 1 ديسمبر 2024، على أن ينطلق المصيد الكبير أو صيد الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي يوم 7 اكتوبر 2024 وينتهي يوم 26 جانفي 2025 في حين يغلق الصيد بولايات توزر وقبلي وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين يوم 27 أفريل 2025.