بنزرت: تفاصيل حجز 6 أطنان من ”الفارينة” المدعمة بمخبزة..

حجزت الاجهزة الرقابية المشتركة ببنزرت، أمس الاربعاء، 6 اطنان من مادة الفارينة المدعمة باحدى المخابز بمعتمدية العالية، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، سامي البجاوي.

وبين البجاوي، انه في إطار المتابعة اليومية لتزويد السوق بمادة الخبز بمختلف مناطق الولاية، وتبعا لما تمت ملاحظته من عدم استقرار في تزويد منطقة الختمين من معتمدية العالية بمادة الخبز، تولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت اليوم، بالتنسيق مع أعوان الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، إخضاع إحدى المخابز لعملية مراقبة مدققة، تم على إثرها حجز الكمية المذكورة من مادة الفارينة المدعمة.

وأكد أنه بالنظر لخطورة هذه الممارسات، تم رفع مخالفة اقتصادية تتعلق بالاخلال بتراتيب الدعم، واقتراح عقوبة ادارية إضافية تتمثل في غلق المخبزة، مع منع صاحبها ظرفيا من التزود بمادة الفارينة، في انتظار تسوية وضعيته القانونية، خاصة وأن هذه المخبزة في حالة عود.

يشار الى أنه سيتم إعادة ضخ كميات الفارينة المدعمة المحجوزة بالمسالك القانونية، لتأمين تزويد منطقة الخيتمين بالخبز، وفق ما صرح به ذات المصدر.