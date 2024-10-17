تعرض عدد من المباني لأضرار جسيمة في زلزال ضرب شرق تركيا

كشف وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، مراد قوروم، اليوم الخميس، أن أضرارا جسيمة لحقت بـ 20 مبنى جراء الزلزال بقوة 5.9 درجة الذي ضرب ولاية ملاطية (شرق) صباح أمس الأربعاء.

وأشار المسؤول، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، إلى أن فرق تقييم الأضرار “حددت 20 مبنى بأضرار جسيمة، و517 مبنى بأضرار خفيفة في ولاية ألازيغ، و18 مبنى بأضرار خفيفة في ولاية ملاطيا”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة 187 شخصا جراء الهزة الأرضية، منهم 43 ما زالوا يخضعون للمتابعة الطبية فيما عاد الآخرون إلى منازلهم.

وأكد المسؤول التركي عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح.

وضرب الزلزال منطقة كالي بولاية ملاطية عند الساعة 10:46 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 10.07 كيلومترات.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه تم تسجيل 30 هزة ارتدادية بعد الزلزال، تتراوح بين 1.2 إلى 3 درجات.

وتقع تركيا على خطوط صدع رئيسية وتهتز بشكل متكرر بسبب الزلازل.

وشهر فيفري 2023، ضرب زلزال مدمر جنوب البلاد والشمال السوري، وخلف وراءه أكثر من 50 ألف قتيل، وعشرات الآلاف من النازحين وملايير الدولارات من الأضرار.‏