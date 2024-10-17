عاجل/ جيش الاحتلال يـزعم اغتيال السنوار ويفحص الـADN للتأكد



زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، أن يكون قد اغتال رئيس حركة حماس يحيى السنوار غارة استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في جباليا بقطاع غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن “هناك احتمال أن يكون زعيم حماس السنوار قد تم القضاء عليه”، مضيفاً أنه “في هذه المرحلة لا يمكن تأكيد مقتل السنوار”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “نفحص مع الشاباك احتمال مقتل السنوار خلال نشاط للجيش في غزة”.

واضاف البيان إنه “خلال نشاط لقوات جيش الدفاع في قطاع غزة” تم القضاء على ثلاثة عناصر، مضيفاً أن كل من “جيش الدفاع وجهاز الشاباك يفحص الاحتمال” يكون السنوار أحدهم، مؤكدا أنه في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية العناصر.

وأشار البيان إلى أنه “في المبنى لا توجد مؤشرات عن وجود مختطفين في المنطقة”، مشيراً إلى أن قوات جيش الدفاع والشاباك تواصل العمل في الميدان تحت إجراءات الحذر المطلوبة”.

هذا واستشهد 22 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح بينهم نساء وأطفال، اليوم الخميس، في قصف الطيران الإسرائيلي الحربي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القصف طال “مدرسة أبو حسين الابتدائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع”.

وأشارت إلى “النيران اندلعت في خيام النازحين الموجودة في باحة المدرسة نتيجة قصف الاحتلال”.

ولفتت إلى أن بعض الشهداء والجرحى نُقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة، إذ تعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إلى البقية في المدرسة المستهدفة، موضحة أن “مستشفيات شمال قطاع غزة عاجزة عن تقديم الخدمات للمصابين في ظل الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل لليوم الـ13 على التوالي”.