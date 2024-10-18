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عاجل/ القسام: “ثمن التحرير غال.. ولن نتوقف حتى استعادة كامل حقوقنا”

2024/10/18 أخبار عربية, أهم الأخبار, سياسة, فلسطين


اصدرت كتائب القسام، اليوم الجمعة 18 اكتوبر 2024، بيانا نعت من خلاله قائدها ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحي السنوار.
وقالت القسام في بيانها: “نزف الشهيد القائد الكبير يحيى السنوار قائد حركة حماس الذي ارتقى مقبلا غير مدبر، ومن دواعي الفخر أن تقدم حركتنا القادة قبل الجند وأن يتقدم قادتها قافلة شهداء شعبنا”.
واضافت القسام: “لقد دخلنا مع فصائل المقاومة هذه المعركة الكبرى والفاصلة مدركين أن ثمن التحرير غال جدا”.
واكدت القسام ان مسيرة جهادها لن تتوقف حتى تحرير فلسطين وطرد آخر صهيوني منها واستعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

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