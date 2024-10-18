عاجل/ جريمة القتل بالذبح في قصر هلال: الأمن الوطني يكشف التفاصيل

أذنت النيابة العمومية بالمنستير بالاحتفاظ بمقترف جريمة القتل العمد مع سابقية القصد.

واكدت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الجمعة، ان وقوع القتل كان إثر إرتكاب جريمة أخرى ورفيقيه بالسكنى على ذمة البحث.

حيث عمد ذي الشبهة الرئيسي الى إستدراج ضحيته الى المنزل وتولى ذبحه بواسطة سكين متوسط الحجم ثم لاذ بالفرار الى وجهة غير معلومة.

وتم في الحين إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبعد إجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية من قبل إطارات وأعوان منطقة الأمن بقصر هلال، تم تحديد مكان تواجد الجاني بإحدى الحافلات في فجر اليوم الجمعة وفي الحين تم التنقل على عين المكان وإلقاء القبض عليه.

وبإقتياده الى مقر فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال والتحري معه إعترف بإقترافه جريمة القتل وأن وقوع القتل كان إثر ارتكاب جريمة أخرى في حقه.