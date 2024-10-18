نقلته اسرائيل الى مكان سري.. ما مصير جثمان السنوار؟

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الجمعة، أن جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار قد نقل بعد التشريح إلى مكان سري.

وأوضحت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم استخدام الجثمان التي بيد إسرائيل كورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية للتوصل إلى صفقة تبادل الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وقالت إنه “ليس من الواضح في هذه المرحلة ما الذي سيتم فعله بجثته (السنوار) وما إذا كانت ستستخدم كورقة في المفاوضات المستقبلية التي ستشمل أيضا عودة الاسرى الإسرائيليين الـ 101 في قطاع غزة”.

وقد أظهرت نتائج تشريح الجثمان أن السنوار أصيب برصاصة في الرأس، كما ظهرت على جسده آثار طلقات نارية، وكذلك الإصابة بعد إطلاق قذائف.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس الخميس، أن جثمان يحيى السنوار قد نقل إلى مشرحة في تل أبيب لإجراء “فحوص إضافية،” دون أن يتم الكشف عن مصير الجثمان عقب انتهاء عملية التشريح.

وقالت الشرطة “وصل جثمان زعيم حماس يحيى السنوار قبل وقت وجيز إلى المركز الوطني للطب الشرعي لإجراء فحوص إضافية”.

وكانت إسرائيل قد اعلنت امس الخميس، إن قواتها اغتالت السنوار في عملية بجنوب قطاع غزة يوم الأربعاء.

ومن جهتها اكدت حركة حماس اليوم الجمعة، استشهاد السنوار في معركة مع جنود الاحتلال.

سكاي نيوز