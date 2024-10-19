الاطاحة بمروج مواد مخدرة وحجز كمية من مخدر الكوكايين بجهة برج الوزير..

في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة تجارة المخدرات وحماية المجتمع من آفة الإدمان، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بأريانة، من الإطاحة بمروج مواد مخدرة في برج الوزير وحجز كمية من مخدر الكوكايين.

وجاءت هذه العملية إثر متابعة دقيقة لتحركات المشتبه به، حيث تم ضبطه متلبساً بحيازة وترويج مواد مخدرة. وبعد الحصول على الأذون القضائية تم تفتيش مقر إقامته، أين عثرت الوحدات المذكورة على كمية من مخدر الكوكايين المعدة للتوزيع، هذا وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه به حسب تعليمات السلطات القضائية.

ويعكس هذا النجاح التزام وحدات الحرس الوطني بمواصلة العمل الدؤوب لمكافحة جريمة ترويج المخدرات، وتدعوهم إلى التعاون والإبلاغ على الرقم 71860135.