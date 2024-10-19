عاجل/ إحباط تهريب حواليْ 630 ألف أورو برأس جدير: تفاصيل جديدة..

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2024/10/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني ببن قردان التابعة للوحدة الخامسة بمدنين إثر تفتيش لسيارة خفيفة تحمل ترقيما أجنبيا وعلى متنها أربعة ركاب (السائق وترافقه ثلاث نساء) على مستوى نقطة القيطون، من ضبط مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر ب 624120 أورو غير مصرح بها وتعمد إخفائها وذلك عند الاستعداد لمغادرة التراب الوطني، وفق بلاغ نشرته الديوانة على صفحتها الرسمية.

ووفق البلاغ، اشتبه الأعوان في تصرفات إحدى النساء إثر ارتباكها لدى ايقاف السيارة، ليتم العثور على المبلغ المالي بحوزتها وداخل الأمتعة الشخصية المتواجدة بالسيارة. وتم القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لعرض هذا المبلغ على الاختبار لدى المصالح المختصة بالبنك المركزي التونسي ولتحديد قيمته بالدينار التونسي.
كما تمّت استشارة النيابة العمومية بمدنين التي أذنت بسماع ذوي الشبهة وتحرير محضر في الغرض وإحالتهم إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة بقية الإجراءات في شأنهم.

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