فضيحة/ السجن 3 سنوات لهذا اللاعب المشهور بتهمة الاعتداء جنسيا على فتاة..#خبر_عاجل

قضت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، بالسجن المشدد 3 سنوات على أحمد ياسر المحمدي لاعب نادي الريان القطري، إثر اتهامه بـالتعدي على فتاة في دولة قطر.

وأحمد هو شقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي الذي سبق له اللعب مع الأهلي المصري.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد قررت نيابة وسط القاهرة الكلية في وقت سابق إحالة أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة قدم في دولة قطر إلى المحكمة الجنائية بتهمة التعدي على فتاة في قطر إلا أن اللاعب أنكر التهم الموجهة إليه.

وقال اللاعب إنه تعرف على المجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشأت بينهما علاقة صداقة.

فيما قالت المجني عليها في التحقيقات إنه استدرجها إلى شقته بزعم الاحتفال بعيد ميلاده ثم تعدى عليها بالإكراه.

التحقيقات أظهرت أن الاعب متهم في قضية التعدي في دولة قطر وبعد تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.

القضية تعود إلى تاريخ 18 مايو 2021، بعد أن تقدمت فتاة إنجليزية تسمي “إليانور جاد سبينسر هارتي” بتقديم بلاغ في قسم شرطة مدينة خليفة بدولة قطر، يفيد باتهام اللاعب أحمد ياسر المحمدي بالتعدي عليها.

وقامت السلطات القطرية بالقبض عليه، ولكن تم إخلاء سبيله حتى يتم إجراء الكشف الطبي عليها وإثبات صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه، قبل أن يصدر الإنتربول مذكرة بالقبض على المحمدي، قبل أن يقرر بالعودة إلى مصر.

وقد أصدرت الجهات القضائية بدولة قطر بمخاطبة الإنتربول من لإرسال مذكرة إلي الجهات الأمنية المصرية، تنص بالقبض على أحمد ياسر المحمدي واستكمال التحقيقات معه بتهمة الاعتداء على فتاة جنسيا.

قامت النيابة العامة بوسط القاهرة بفتح التحقيقات مع اللاعب الذي أنكر الاتهامات المنسوبة إليه حول إجباره الفتاة على إقامة علاقة جنسية.

ونفى اللاعب جميع الاتهامات المنسوبة إليه خلال التحقيقات، مؤكدا عدم إقامة علاقة جنسية مع الفتاة مقدمة البلاغ رغما عنها، مدعيا أن المجني عليها صديقته.

سكاي نيوز