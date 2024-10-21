التفويت في 3 قطع أرض للمصلحة العامة بهذه الولاية..

صادقت اللجنة الادارية المكلفة بتسيير المجلس الجهوي بتطاوين، في دورتها العادية الثانية، على التفويت في ثلاث قطع ارض لتنفيذ مشاريع ذات مصلحة عامة.

وتم خلال انعقاد اجتماع اللجنة، برئاسة والي الجهة امير القابسي، المصادقة على انتفاع بلدية تطاوين الجنوبية بقطعة الارض الاولى، على ان يقع تخصيصها لبناء روضة اطفال مكان العقار المعروف بالمسلخ القديم بمنطقة قصر اولاد دباب من معتمدية تطاوين الجنوبية.

كما تم التفويت في القطعة الثانية، التى تمسح حوالي 2900 متر مربع، لوزارة الشؤون الدينية، لتوسعة واعادة تهيئة جامع قرية نكريف من معتمدية رمادة، وستخصص القطعة الثالثة التي تم التفويت فيها لفائدة وزارة الداخلية والكائنة بحي تطاوين الجديدة وتمسح حوالي 3000 متر مربع، لاحداث ورشة لاصلاح وسائل النقل. وتم بمناسبة انعقاد اللجنة الادارية المكلفة بتسيير المجلس الجهوي، استعراض الحساب المالي لسنة 2003.