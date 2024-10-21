العاصمة/ القبض على عنصر إجرامي خطير محكوم بالسجن مدى الحياة..

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2024/10/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بمنوبة (إقليم تونس) من ضبط شخص صادرة في شأنه مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا ترويج المخدرات والإنخراط في عصابة داخل البلاد وخارجها للإتجار بالمخدرات ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الإثنين.

ودعت السلطات جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي معلومات أو تحركات مشبوهة، والاتصال بالرقم 71860135 للمساهمة في الحفاظ على الأمن العام.

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