عاجل/ أمطار قابس: الحماية المدنية تتدخّل..

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2024/10/21 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

شهدت ولاية قابس، اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، تهاطل الأمطار بكميات متفاوتة، سجلت أعلاها في معتمديتيْ الحامة وغنوش.
ومن جهتها تدخلت فرق الحماية المدنية لضخ مياه على مستوى منطقة ”شانشو” في طريق الحامة لتسهيل حركة المرور، كما تدخلت فرقة أخرى لضخ مياه من منزل كائن بمنطقة وذرف، حسبما نقلته موزاييك عن مصدر بالحماية المدنية.
وكانت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بقابس قد اتخذت قرار إيقاف الدروس مساء اليوم الإثنين في أربع معتمديات على أن تستأنف غدا الثلاثاء مع البقاء في حالة تأهب لاتخاذ القرار المناسب في حال ارتفاع منسوب المياه.

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