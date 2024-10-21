ميناء حلق الوادي: إحباط محاولة تونسي مقيم بالخارج تهريب 83 بندقية صيد

افادت الديوانة التونسية في بلاغ اليوم الاثنين 21 اكتوبر 2024، انه وفي إطار مراقبة المسافرين القادمين إلى تونس عبر ميناء حلق الوادي الشمالي، تمكّن أعوان الديوانة بفرقة تفتيش المسافرين بالتنسيق مع فرقة الكشف بالأشعة من ضبط كميّة هامّة من بنادق الصّيد مخفيّة على متن مجرورة تابعة لسيّارة يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء جنوة الإيطالي والّذي أفاد بأنّه ليس لديه ما يصرّح به أو ما يضيفه علاوة على قائمة أدباشه المصرّح بها.

وقد اشتبه أحد الأعوان إثر القيام بالمعاينة الميدانية للسيارة وتمريرها على جهاز الكشف بالأشعة في احتواء المجرورة على بضاعة مهربة خاصة لثقل وزنها وبإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور داخلها على 83 بندقية صيد مفكّكة وسط مخبأ معد للغرض.

هذا وتم تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.