إسرائيل: “عملياتنا في لبنان تؤدي للانتقام من إيران”



قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن الهجمات التي يشنها جيشه في جنوب لبنان وضربات بيروت تؤدي للانتقام من إيران.

كما قال هرتسي هاليفي “هاجمنا نحو 30 هدفا في كل لبنان وهي نظام حزب الله البنكي”.

كذلك قال “نهاجم قيادة حزب الله العليا في بيروت”.

وشنت إسرائيل غارات عدة، أمس الأحد، طالت فروعاً لـ”مؤسسة القرض الحسن” التابعة لحزب الله، بعد تحذير للجيش الإسرائيلي من أنه سيستهدفها.

فيما أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة إكس أمس أن “جمعية القرض الحسن تشارك في تمويل نشاطات حزب الله ضد إسرائيل”.

كما قال مسؤولون إسرائيليون إن الضربات تهدف إلى الإضرار بالأصول المالية لحزب الله وكذلك إضعاف علاقاته مع المجتمع اللبناني.