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عاجل/ نائب يكشف: أكثر من 10 نواب قدّموا استقالتهم من كتلهم.. وهناك كتل سيتم حلّها

2024/10/22 أهم الأخبار, تونس, سياسة

أكد النائب بمجلس نواب الشعب بلال المشري، أن أكثر من 10 نواب قدّموا منذ 4 أشهر استقالتهم من الكتل التي ينتمون إليها.
وأضاف المشري،في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الثلاثاء 22 اكتوبر 2024، أن هناك كتلا سيقع حلها وفق قوله.
يذكر مجلس النواب يتشكل من 6 كتل تضم في مجملها 115 نائبا، مقابل 39 مستقلين.
وتتوزع الكتل كالآتي:
كتلة “الخط الوطني السيادي” وعدد أعضائها 15 ويترأسها يوسف طرشون.
“الكتلة الوطنية المستقلة” وعدد أعضائها 21 ويترأسها عماد أولاد جبريل.
كتلة “الأحرار” عدد أعضائها 19 ويترأسها صابر المصمودي.
كتلة “الأمانة والعمل” عدد أعضائها 20 ويترأسها فخري عبد الخالق.
كتلة “لينتصر الشعب” وعدد أعضائها 15 نائبا ويترأسها علي زغدود.
كتلة “صوت الجمهورية” وعدد أعضائها 25 نائبا وتترأسها آمال المؤدب.

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