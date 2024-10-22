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مطار بهذه الدولة يمنع العناق لأكثر من 3 دقائق!!

2024/10/22 أهم الأخبار, متفرقات

أثار مطار في نيوزيلندا مؤخرا جدلا واسعا بعد أن قرر حظر العناق لأكثر من 3 دقائق لتوديع الأحباء.
وكتب على إحدى اللافتات في مطار دنيدن في الجزيرة الجنوبية للبلاد: “من الصعب قول وداعاً، لذا اجعلها سريعة. 3 دقائق كحد أقصى”. وجاء في لافتة أخرى: “أقصى وقت للعناق ثلاث دقائق”.
بينما أشارت لافتة ثالثة: يجب على أولئك الذين يبحثون عن “وداع حار” “استخدام موقف السيارات”، حيث يُسمح بفترة مدتها 15 دقيقة، وفقاً لما نقلته شبكة “NBC”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمطار، دان دي بونو، إن النهج الخفيف يهدف إلى الحفاظ على تدفق حركة المرور إلى المطار بسلاسة، متابعا ”إنه مطار، وتلك الأماكن المخصصة لإنزال الركاب هي أماكن شائعة للوداع”.
وأقر بأن هذه اللافتات “تسببت في ضجة كبيرة”، وقال إن هذه اللافتات مصممة لإبقاء مناطق إنزال الركاب في حالة حركة، قائلا ”لم يعد هناك مساحة للآخرين.. الأمر يتعلق بتمكين الآخرين من العناق”.

العربية نت

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