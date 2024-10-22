عاجل/ الملاسين: تفكيك شبكة لترويج المُخدّرات وحجز كميات من “الزطلة” والكُوكايين (فيديو)

افادت وزارة الداخلية، في بلاغ،ان الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة بالقرجانيـ تمكنت اليوم الثلاثاء 22 اكتوبر 2024، من تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج الموادّ المُخدّرة وإلقاء القبض على 02 من عناصرها وحجز 140 صفيحة من مُخدّر القنب الهندي تزنُ حوالي 14.8 كلغ وكمية من مُخدّر “الكوكايين” تزنُ حوالي 150 غ وكمية من المصوغ وميزان إلكتروني و04 درّاجات ناريّة يستغلونها في تنقلاتهم.

وبمُراجعة النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 02، أذنت بالإحتفاظ بهما على ذمّة الأبحاث المُتواصلة وإدراج بقيّة أفراد الشبكة بالتفتيش (03 أشخاص) والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهم.

