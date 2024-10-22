عاجل/ ميلوني تهنّئ سعيّد وتتطرّق لملف الهجرة



تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح هذا اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، مكالمة هاتفية من رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وكانت هذه المكالمة فرصة للتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين وعلى العزم المشترك على مزيد تطويرها، حسب بلاغ رئاسة الجمهورية.

كما تم التطرق لموضوع الهجرة غير النظامية وإيجاد حل سريع لها في اطار مسار تونس روما.

وأكد رئيس الجمهورية على أن تونس تعمل مع إيطاليا ومع سائر الشركاء الأوروبيين على وضع حد لهذا الوضع غير الطبيعي وتأمين عودة المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية وفق نص البلاغ.