تواصل الاحاطة بالعائلات بهذه الجهة بعد تسرب مياه الفيضانات الى منازلهم..

تواصل معتمدية المكنين بولاية المنستير، بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير، واللجنة الجهوية للضمان الاجتماعي، عمليّة الإحاطة بعدّة أسر ومساعدتها بعد الأضرار التي لحقتها خلال تهاطل الأمطار وتسربها إلى محلات سكناهم.

وأفاد معتمد المكنين، الحبيب مرتيل، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ معتمدية المكنين تدخّلت يوم 18 أكتوبر الجاري لإيواء عائلتين في مبيت مركز التكوين المهني بالمكنين، وتوفير الإعاشة لعائلتين أخريين، مع توفير بعض الحشايا والأغطية الصوفية والملابس لهذه العائلات التي فقدت كل أمتعتها وذلك بالتعاون مع اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي.

من جهتها، زارت مصالح الشؤون الاجتماعية، مباشرة بعد تهاطل الأمطار، العديد من المنازل التي تسربت إليها الأمطار والتي بلغ منسوبها على مستوى شارع علي البلهوان والأزقة المتفرعة عنه مترا ونصف، رغم أنّ بلدية المكنين بادرت منذ سنة بربط هذا الشارع بقنوات تصريف مياه الأمطار.

ويعدّ شارع علي بلهوان الواقع حذو وادي عياد نقطة زرقاء هامّة في المكنين، حيث تتعرض مع تهاطل الأمطار إلى فيضان المياه ما يتطلب تدخلا وطني عاجلا لانجاز مشروع توسعة وادي عياد كحل جذري يطالب به الأهالي منذ سنوات.

وكانت المكنين شهدت خلال الأمطار الغزيرة التي تهاطلت يومي 18 و19 أكتوبر الجاري تسرب مياه الأمطار إلى بعض المنازل والمصانع والمؤسسات التربوية خاصة المدرسة الإبتدائية الهدى، وفيضانات على مستوى وادي الغسيل وعياد، وشارع علي بلهوان.

وتدخلت الحماية المدنية يوم 18 أكتوبر الجاري في الإبان لشفط المياه من المنازل إلى جانب شاحنة للديوان الوطني للتطهير، في حين تولى أعوان بلدية المكنين شفط المياه المتجمعة بالشارع.

كما تدخّلت الحماية المدنية والديوان الوطني للتطهير يوم 18 أكتوبر الجاري لشفط مياه الأمطار من المدرسة الإبتدائية الهدى بالمكنين التي بلغ منسوب المياه فيها مترا، وتواصلت عملية الشفط إلى الساعة الثالثة صباحا من اليوم الموالي.

وتدخلت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير لتصريف المياه التي تسربت إلى مصنع خياطة واقع قرب محطة مترو الساحل.

وسجلت معتمدية المكنين يوم 18 أكتوبر الجاري كميات أمطار بلغت 89 مم من السابعة صباحا إلى منتصف النهار، و91 مم خلال الـ24 ساعة إلى حد الساعة السابعة من صباح 19 أكتوبر الجاري، حسب إحصائيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.