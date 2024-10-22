من أجل التحيل عبر “الفيسبوك”: القبض على شخص وإدراج آخريْن بالتفتيش..

أكّد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري، في تصريح لموزاييك، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، إذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بشخص وإدراج آخريْن بالتفتيش من أجل التحيّل عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وفقد تمكنت الوحدات الأمنية بمركز الأمن الوطني بحي الزهور بالقصرين، من إلقاء القبض على شخص متلبسا في محاولة سحب أموال من أحد مراكز البريد، بعد تحويلها له من قبل أحد الضحايا.

ويعمد الوفاق الذي يضم شخصين آخرين أُدرجا بالتفتيش، إلى قرصنة حسابات فايسبوك وإلى التحيل على أصدقاء ضحية عملية القرصنة على الشبكة ذاتها، بعد إيهامهم بمحادثات تفيد بأن صاحب الحساب موقوف وفي حاجة لتكليف محام للدفاع عنه، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين حوالي 2000 و3000 دينار، عن كل ضحية يتم التواصل معها من الحساب المقرصن، ليتم بعدها إرسال مبالغ مالية نحو المشتبه بهم عبر حوالات بريدية، وفق ما اوردته موزاييك.