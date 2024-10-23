عاجل/ تحيين لقائمة الطرقات المقطوعة بسبب الفيضانات..

تُعلم الإدارة العامة للحرس الوطني أنه بعد المتابعة الميدانية لأوضاع الطرقات نتيجة التقلبات الجوية وارتفاع منسوب المياه في الأودية، تم تسجيل ما يلي:

الطرقات التي تم استئناف حركة المرور بها:

1. الطريق الوطنية رقم 1 (سوسة – سيدي بوعلي) تم فتحها أمام مستعملي الطريق.

2. الطريق الجهوية رقم 82 (سوسة – كندار) تم استئناف حركة السير.

3. الطريق الجهوية رقم 191 (سوسة – المكنين) تم فتحها بعد إزالة العوائق.

الطرقات التي تشهد انقطاعات:

1. الطريق الجهوية رقم 133 (سيدي بوعلي – هرقلة) بسبب ارتفاع منسوب المياه.

2. الطريق الوطنية رقم 88 (المهدية – قصور الساف) بسبب تهاطل الأمطار الغزيرة.

3. الطريق المحلية رقم 53 (جمّال – بنبلة) مغلقة بسبب ارتفاع منسوب احد الاودية.

وتدعو الإدارة كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في منسوب المياه. كما تؤكد على ضرورة اتباع الإرشادات المقدمة من الوحدات الميدانية للحرس الوطني لضمان

سلامة الجميع.

هذا وتدعو الادارة العامة للحرس الوطني انه يمكن الاتصال بالإرشادات المرورية بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية:

71960448

71963512

أو على الرقم الأخضر 193