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تسخير جرافات لفتح بعض الطرقات المغلقة بهذه الولاية..#خبر_عاجل

2024/10/23 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية وارتفاع منسوب المياه، أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني بأنه تسخير عدد من الجرافات لفتح بعض الطرقات المغلقة بالتعاون مع وحدات الحرس الوطني المتمركزة في إقليم المنستير.
يأتي هذا التدخل في إطار التنسيق مع السلطات المحلية لضمان تأمين حركة المرور وتقديم الدعم اللازم للمواطنين في المناطق التي تشهد ارتفاعاً لمنسوب المياه. وتدعو الادارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين إلى توخي الحذر واتباع تعليمات وحدات الحرس الوطني الميدانية لضمان سلامة الجميع.

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