تفكيك شبكة مختصة في تدليس بيانات هياكل السيارات..وهذه التفاصيل..

أذنت النيابة العمومية بالمنستير لفرقة الشرطة العدلية بالمكنين بالاحتفاظ بـ 4 اشخاص تورطوا في ادخال تغييرات على البيانات الجوهرية لعدد من السيارات داخل ورشة تابعة لاحد المظنون فيهم وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا .

وأوضح بن جحا في تصريح لاذاعة الديوان أف أم أنه على إثر تلقى فرقة الشرطة العدلية بالمكنين معلومات مفادها قيام صاحب ورشة لإصلاح السيارات بتغيير بيانات هياكل العربات، تمت مداهمة المكان من الفرقة المذكورة وحجز السيارات الموجودة بالمكان.

وبعرضها على الفحص الفني للسيارات التابع لإدارة النقل البري بالمنستير، تبين عدم مطابقتها لأرقام السيارات الاصلية مشيرا الى أنه تم كذلك حجز مجموعة من اللوحات المنجمية وقطع غيار داخل نفس الورشة.