العوينة: يستولون على مفاتيح السيارة من داخل شقته.. ثم يسرقونها!!

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 01 بالإحتفاظ بنفر عمد رفقة شقيقه ونفرين آخرين، إلى سرقة سيارة من مأوى إحدى الإقامات بجهة العوينة بعد أن عمدوا إلى الإستيلاء على المفاتيح من داخل شقة صاحبة السيارة دون التفطن لهم والفرار على متنها إلى وجهة غير معلومة.

هذا وتمكنت الوحدات الأمنية بالبحيرة والعوينة، بعد إجراء جملة من التحريات الميدانية ومعاينة كاميرات المراقبة، من التعريف بالمظنون فيهم والقبض على أحدهم وإرجاع السيارة المسروقة.

واكدت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الاربعاء، ان المساعي حثيثة للقبض على بقية المشاركين في الجريمة.