مدير الصحة في غزة: لا نجد أكفانا لشهدائنا والمستشفيات تحوّلت لمقابر جماعية

اكد مدير الصحة في قطاع غزة ان قوات الاحتلال تواصل حصار المستشفيات بطريقة فيها تفحّش، الى جانب قتله للكوادر الصحية والاطباء في القطاع.

واضاف مدير الصحة في غوة، في تصريح لقناة الجزيرة اليوم الاربعاء 23 اكتوبر 2024، ان جيش الاحتلال قتل اكثر من 1000 شخص من الكوادر الطبية في القطاع.

ونبّه المسؤول الفلسطيني الى ان المستشفيات في غزة قد تحولت الى مقابر جماعية بسبب استمرار جرائم الاحتلال في ظل الصمت الدولي، ونفاذ المستلزمات الطبية.

كما اشار المسؤول الى ان الكوادر الصحية في غزة لم تعد تجد أكفانا للشهداء الذين يرتقون بشكل يومي في القطاع الذي يتعرض لعدوان وحشي منذ 7 اكتوبر 2023.

يشار الى ان حصيلة الشهداء في قطاع غزة قد تجاوزت 42 الف شهيد خلال اكثر من عام.