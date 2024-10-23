عاجل/ من بينهم رجل أعمال: فتح بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال ضد وفاق يضم هؤولاء..

قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس إنّه “تبعا لتعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالابحاث التي شملت رجل أعمال في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في راس ماله بصفة مباشرة في ارتباط بمحامين وخبراء عدليين وقضاة وامنيين وموظفين بالديوانة قصد التداخل لفائدته للاستيلاء على اموال عمومية بالتفصي من الخلاص وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته.

وبختم الابحاث واحالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تم فتح بحث تحقيقي في شبهة غسل اموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف ومن اجل استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره ومن اجل قبول موظف عمومي او شبهه هدايا ومنافع لفعل امر او الامتناع عن انجاز امر من علائق وظيفه ومن اجل استغلال شخص ما له من نفوذ او روابط لدى موظف عمومي بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير ومن اجل جرائم الارشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.