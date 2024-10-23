عاجل/ تحيين: تواصل انقطاع هذه الطرقات..

افادت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه في إطار المتابعة الميدانية للظروف الراهنة للطرقات نتيجة التقلبات الجوية وارتفاع منسوب المياه في الأودية، تم تسجيل الانقطاعات التالية:

الطريق التي تزال مغلقة:

1. الطريق الوطنية رقم 1 عند محول السكاينة (الرابطة بين صفاقس والمحرس) مغلقة نتيجة ارتفاع منسوب المياه.

ملاحظة: حركة المرور قد استؤنفت في بقية الطرقات.

وتدعو الإدارة العامة للحرس الوطني كافة مستعملي الطرق إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في منسوب المياه. كما تؤكد على ضرورة الالتزام بالإرشادات المقدمة من الوحدات الميدانية للحرس الوطني لضمان سلامة الجميع.

للاستفسار أو طلب المساعدة، يمكن الاتصال بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية:

• 71960448

• 71963512

أو عبر الرقم الأخضر 193.