سليانة: القبض على منحرف خطير محل 89 منشور تفتيش..

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان الشمالية والمنطقة الجهوية للأمن الوطني بسليانة، من القبض على منحرف خطير محل 89 منشور تفتيش وبطاقات جلب من أجل تورّطه في قضايا ” مخدّرات، الإعتداء بالعنف الشديد، بيع الخمر خلسة، محاولة القتل العمد.. ”

وقالت الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، إن المنحرف تعمّد التسلّح ببندقية صيد وإطلاق أعيرة نارية في الهواء في محاولة منه الفرار وعدم الامتثال للوحدات الأمنية، ليقع بعد ذلك نصب كمين محكم له وإجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية والقبض عليه بجهة سليانة.

وباقتياده إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بسليانة وبمراجعة ممثل النيابة العمومية، أذن بالاحتفاظ به وإفراد محضر من أجل « عدم الإمتثال والإستعصاء على موظف عمومي والإضرار عمدا بملك الغير العام والسكر الواضح » واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنه.