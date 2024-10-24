مطالبا سعيّد بالتدخّل/ شقيق بوغلاب: محمد أصبح يشكو من 7 أمراض في السجن

قال منير بوغلاب، المحامي وشقيق الإعلامي محمد بوغلاب، بأن شقيقه يعاني وضعا صحيا صعبا،منذ دخوله السجن.

وبيّن منير بوغلاب، في تصريح للديوان أف أم، اليوم الخميس، بأن شقيقه صار يشكون من 7 أمراض، إضافة الى مرض السكري، كما يعاني من انتفاخ في القلب وارتفاع في ضغط الدم الى جانب مرض البروستاتا وجرثومة في المجاري البولية، الى جانب إشكاليات في عينيه.

وطالب المتحدث، رئيس الجمهورية، بالاطلاع على ملفي القضيتين المتعلقتين بشقيقه والبت فيها على اعتباره رجل قانون، وفق تعبيره.

يذكر أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، كانت قد قضت بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الصحفي محمد بوغلاب من أجل ما نسب اليه والترفيع في الحكم من 6 الى 8 أشهر سجنا، بعد شكاية تقدمت بها ضده موظفة بوزارة الشؤون الدينية.