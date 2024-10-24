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صرف جرايات المتقاعدين بواسطة شاحنة في هذه الجهة.. ما القصة؟

2024/10/24 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, مجتمع

تم امس الاربعاء واليوم الخميس، صرف جرايات المتقاعدين بجةمنزل عبد الرحمان في بنزرت، بواسطة شاحنة، حسبما نقلته اذاعة اي اف ام.
ووفق ذات المصدر، فقد تبين أنه مكتب بريد متنقل قامت الإدارة الجهوية للبريد ببنزرت بتركيزه بصفة وقتية لتقديم الخدمات البريدية المطلوبة في انتظار تجهيز مكتب البريد، الذي تم اغلاقه مؤخرا للقيام باصلاحات واعادة ترميم.
ولتعويض عملية الغلق قامت الإدارة باقتناء محل على وجه الكراء وهو عبارة عن مستودع ولكن لم يتم تجهيزه لاستقبال الحرفاء بالمعدات والتجهيزات اللازمة قبل غلق مكتب البريد، حسب ذات المصدر.

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