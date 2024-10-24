انتشار ظاهرة سرقة الزيتون بهذه الولاية.. والمنتجون يشتكون

عبر عدد من منتجي الزيتون بولاية سوسة، عن استيائهم من انتشار ظاهرة سرقة صابة الزيتون والاعتداءات على الأشجار التي تكررت بنسق متتالي في ساعات الليل، لا سيما بغابات القلعة الكبرى والقلعة الصغرى.

ولفت رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسان اللطيف في تصريح لـ »وات » اليوم الخميس، إلى أن ظاهرة سرقة محاصيل الزيتون وقطع الأغصان المثقلة بالثمار، تفاقمت مع دخول حبة الزيتون مرحلة النضج وقبل انطلاق الموعد الرسمي لافتتاح موسم جني الزيتون بالجهة، وألحقت أضرارا جسيمة باشجار الزيتون.

ودعا السلط الأمنية الى تكثيف المراقبة الأمنية لغابات الزياتين بالجهة وعلى الطرقات وتعزيز جهود مجامع التنمية لمالكي الزياتين في حراسة الصابة.

وتتوقعت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سوسة، أن تبلغ صابة الزيتون بالجهة خلال الموسم الفلاحي الحالي حوالي 130 الف طن من الزيتون أي ما يعادل حوالي 26 ألف طن من الزيت، مقابل 37 ألف طن من الزيتون أي ما يعادل 7 آلاف و400 طن من الزيت خلال الموسم الفارط.