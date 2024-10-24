عاجل/ القبض على تلميذ اعتدى على زميله بـ”موس”

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني منوبة الوسطى من القبض على تلميذ اعتدى صبيحة اليوم الخميس، على زميله بسلاح أبيض (موس) بالمدرسة الإعدادية التقنية بمنوبة، مخلّفا له جرحا غير غائر على مستوى ظهره.

وأكد مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ صورة الحادثة تتمثّل في تعمّد التلميذ أصيل دوار هيشر استلال سلاح أبيض من حقيبته، وإصابة زميل له اصيل وادي الليل من الخلف مما تسبب له في جرح، ثم تحصن بالفرار.

وأكد أن الحماية المدنية بمنوبة تدخّلت فور إعلامها بالحادثة لنقل التلميذ الى مستشفى شارل نيكول لتلقي الإسعافات وسط تأكيدات بعدم خطورة الإصابة.

وتولّى أعوان المركز فتح بحث فوري في الحادثة، والقبض على الفاعل الذي غادر المؤسسة التربوية فور الاعتداء، وذلك في انتظار قرار النيابة العمومية في حقه، وتحديد صيغة إحالته على انظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.