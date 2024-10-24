عاجل/ العاصمة: وفاة مُسنّة إثر سقوطها من المترو رقم 4

لقيت امرأة مسنّة حتفها مساء اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 إثر سقوطها من المترو رقم 4 في مستوى محطة باب سعدون في اتجاه تونس على رصيف المحطة، على الساعة الرابعة ونصف، حسبما اعلنته شركة النقل بتونس

وتتمثل صورة الحادث حسب المعطيات الأوّلية في سقوط الهالكة عند محاولتها النزول من العربة عند التفطن إلى بلوغ المحطة المقصودة ومحاولتها إنزال عربة التسوّق الخاصة بها مع بداية مغادرة العربة للمحطة وتعمّد شابين منع غلق الأبواب دون أن تعير الانتباه إلى الإنذار الصوتي الخاص بغلق الأبواب وذلك بالرغم من محاولة أحد المسافرين مساعدتها من خلال محاولة الإمساك بها ومنعها من السقوط.

وجددت الشركة دعوتها إلى ضرورة توخّي الحذر والامتناع عن الصعود إلى العربة أو النزول منها بعد سماع الإنذار الصوتي الخاص بغلق الأبواب.