الاهلي يتوج بكاس السوبر المصري على حساب غريمه الزمالك

توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم بتغلبه مساء الخميس على الزمالك 7-6 بركلات الترجيح اثر انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي للمباراة بالتعادل السلبي على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

وهو اللقب الخامس عشر في سجل الاهلي بهذه المسابقة.

في ركلات الترجيح سجل للاهلي محمد مجدي أفشة وعمر كمال عبد الواحد ومروان عطية وعمرو السولية وبيرسي تاو ويحيى عطية الله وحسين الشحات فيما أخفق رضا سليم ويوسف أيمن.

وسجل للزمالك عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد وناصر منسي وزيزو ومحمد السيد وميشالاك في حين فشل التونسي حمزة المثلوثي وشيكابالا وعمر جابر.

وشهدت المباراة الغاء هدف للزمالك في الدقيقة 28 بعدما ارتدت كرة من حارس الاهلي محمد الشناوي ليتابعها المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري داخل الشباك غير ان الحكم أمين عمر قرر عدم احتساب الهدف بعد مراجعة “الفار” لوجود تسلل.

هذا وأحرز بيراميدز المركز الثالث بتغلبه على سيراميكا كليوبترا بركلات الترجيح ايضا 5-4 على ملعب آل نهيان بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.