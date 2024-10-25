عاجل/ بطاقة ايداع بالسجن في حق أحد المحتكرين للكراس المدعم..

قررت النيابة العمومية بالمنستير فتح بحث تحقيقي ضد صاحب مخزن من أجل المضاربة غير المشروعة في مواد مدعّمة من ميزانية الدولة طبق المرسوم عدد 14 لسنة 2022 وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بإسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا في تصريح لاذاعة موزاييك.

ويأتي ذلك تبعا لمحضر البحث المحرر من طرف فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بطبلبة والإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير والذي مفاده حجز حوالي 125الف كراس مدرسي مدعم داخل مخزن دون تقديم فاتورات او ما يفيد التصريح بشأن المخزن لدى مصالح وزارة التجارة.

وبتعهد قاضي التحقيق بالموضوع يوم الأمس قرر إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد صاحب المخزن.