اريانة/ ايقاف مروج مخدرات وهذا ما تم حجزه..

أذنت النيابة العمومية بأريانة بالاحتفاظ بمروّج مواد مخدرة من أجل “المسك والحيازة لمواد وأقراص مخدرة بنية الاتجار فيها”، وذلك بعد أن تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة بعد إجراء جملة من التحريات الميدانية ورصد تحركات المعني وبالتنسيق مع النيابة العمومية، من القبض عليه.

وقد تم حجز لديه حوالي صفيحة من مخدر القنب الهندي، و 40 قرصا مخدرا، و ميزان الكتروني وسكين كبير الحجم به بقايا عجين من ذات المخدر.

وبعرض هويته على الناظم الآلي، تبين أنه محل 03 مناشير تفتيش من أجل ترويج المخدرات، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.