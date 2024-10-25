الباجي يوجّه بلاغا لجماهيره قبل مباراته ضد الافريقي

دعت الهيئة المديرة للأولمبي الباجي، في بلاغ اليوم الجمعة، جماهير الفريق إلى عدم رمي المقذوفات بجميع أنواعها و التصدي واليقظة تُجاه كُل من يحاول المسّ من مصلحة الفريق في مُقابلة الغد السبت 26 أكتوبر 2024 أمام النادي الأفريقي لحساب الجولة السادسة من البطولة الوطنية.

وأكدت أن ذلك يأتي تفاديًا لِما يُمكن أن يصدر من الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة من عقُوبات مالية كبيرة وتأديبية قاسية قد تصل إلى حد هزم الفريق جزائيًا و منع دخول الجماهير خلال المُباريات القادمة و التي ستُؤثر على حظوظ الفريق في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، حسب نص البلاغ.