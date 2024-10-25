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عاجل/ بطاقة إيداع بالسجن ضد نائب بالبرلمان من اجل هذه التهم

2024/10/25 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

اصدرت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1، اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ نائب بمجلس النواب عن ولاية سوسة من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه وهضم جانب موظف عمومي بالقول .
ومن المنتظر أن يمثل النائب الموقوف في قضيّة الحال على أنظار الدائرة الجناحية يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، حسبما افادت به موزاييك.
يذكر أنّ موظّفا ببلديّة سوسة كان قد تقدّم بشكاية مساء 21 أكتوبر 2024، تفيد بتعرضه للعنف اللفظي والجسدي إثر خلاف نشب بينه وبين النائب وصل حدّ صفعه والاعتداء عليه وفق رواية المتضرر.
وقد أكّد صحّة هذه الرواية أحد المسؤولين ببلدية سوسة باعتباره شاهدا على وقائعها، حسب ذات المصدر.

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