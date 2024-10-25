عاجل/ الجنائية الدولية تستبدل قاضياً كان يستعد لإصدار مذكّرة اعتقال ضد نتنياهو

استبدلت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، قاضياً كان يستعد لإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت المحكمة إلى أن “قرار استبدال القاضي الروماني الذي يحقق بغزة كان لأسباب صحية”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت في ماي الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكونها متوجسة بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح المدعي العام للمحكمة، كريم خان، حينها أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كذلك طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

كما أشار في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية، إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”.

العربية.نت