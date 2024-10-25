عاجل/ تعيينات جديدة صُلب وزارة النقل

صدر بالرائد الرسمي، اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، قرار بتعيينات جديدة ضمن وزارة النقل، بعدة مؤسسات ومنشآت تحت إشرافها.

وقررت الوزارة ما يلي:

تكليف ألفة خوجة الخيل حرم القلعي متصرف عام بمهام رئيس مدير عام شركة ميناء النفيضة، بمقتضى أمر عدد 510 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024.

تكليف عبد الرحمان عرفاوي مهندس رئيس بمهام مدير عام إدارة مركزية لتسيير مكتب التحقيقات والحوادث بوزارة النقل، بمقتضى أمر عدد 511 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر .2024.

تكليف حاتم الفقي، تقني رئيس بمهام مدير عام النقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل، بمقتضى أمر عدد 512 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024 .

تكليف نضال سويلمي مقدم بمهام مدير عام الطيران المدني بوزارة النقل بمقتضى أمر عدد 513 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024.