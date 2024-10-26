عاجل/ تونس تحذّر من سعي الكيان الى إشعال حرب مدمّرة في العالم بأسره

اصدرت وزارة الخارجية التونسية اليوم السبت 26 اكتوبر 2024، بلاغا، اكدت فيه ان تونس تُحذّر من العواقب الوخيمة للاعتداءات التي شنها، الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية، في انتهاك سافر لسيادة ايران واستهتار بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، هذا فضلا عن حرب الإبادة التي يشنّها منذ أكثر من عام على الشعب الفلسطيني والاعتداءات السافرة على لبنان وسوريا، وذلك في سعي محموم إلى إشعال حرب اقليمية مدمّرة للأمن والاستقرار لا في المنطقة وحدها ولكن في العالم بأسره.

وجدّدت تونس نداءها بضرورة أن تُسارع المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها من أجل وضع حدّ لهذا النهج المستهتر بكل المواثيق الدولية والأخلاقية والذي يُعرّض أمن المنطقة وشعوبها والسلم العالمي إلى مخاطر كبيرة.

يذكر ان جيش الاحتلال كان قد شن هجوما، فجر اليوم السبت، على العاصمة الايرانية طهران.