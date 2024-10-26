تلقيح أكثر من 8 آلاف كلب وقط بهذه الولاية منذ انطلاق الحملة الوطنية الاستثنائية للتلقيح ضد داء الكلب..

تولّت دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، منذ انطلاق الحملة الاستثنائية للتلقيح ضدّ داء الكلب، تلقيح أكثر من 8 آلاف كلب وقط، وفق ما صرّحت به رئيسة هذه الدائرة فاطمة السعيدي.

وقالت السعيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الحيوانات التي استفادت من هذه الحملة الوطنية الاستثنائية، منذ انطلاقها في اواخر شهر أوت المنقضي بعدة معتمديات ببن عروس، توزعت الى 4893 كلبا و3458 قطا، بما يعكس، وفق تقديرها، درجة وعي المواطنين بخطورة داء الكلب.

وأشارت إلى ان الحملات الميدانية، التي انطلقت بمختلف معتمديات ولاية بن عروس، وبلغ عددها 10 حملات ميدانية سجلت اقبالا هاما من المواطنين الذين جلبوا حيواناتهم لتلقي التلقيح ضد هذا الداء.

واشارت المتحدثة إلى أن دائرة الصحة البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نظّمت، بالتوزاي مع الحملات الميدانية، سلسلة من الأيام التحسيسية لفائدة تلاميذ 12 مدرسة ابتدائية من أجل توعيتهم بخطورة هذا الداء وبكيفية التوقي منه والتصرف في حال التعرض الى الإصابة به.

يذكر أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس قد نشرت على موقعها الالكتروني الرزنامة الخاصة بحملة تلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بمختلف معتمديات الجهة خلال الفترة الممتدة بين 1 سبتمبر الجاري وموفى اكتوبر 2024، والتي تتنزل في اطار البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب، الى جانب نشر قائمة المراكز القارة لتلقيح الحيوانات ضد هذا الداء بصفة مجانية.